Сальваторе Боккетти: Просто не узнаю арбитров. Они изменились до неузнаваемости

Защитник московского «Спартака» Сальваторе Боккетти сравнил работу российских и итальянских судей.

Честно, не понимаю, что происходит. В трех последних турах — с «Оренбургом», «Уфой» и в Петербурге — просто не узнаю арбитров: они изменились до неузнаваемости. Как? Да свистки дают в одну сторону! В начале сезона такого не бывало…

- Что произошло?

- Остается только догадываться. Может быть, это совпадение. А может, результат того, что сейчас всем стало окончательно ясно: в новом сезоне «Спартак» всерьез претендует на победу.

- Как вы оцениваете игру в Санкт-Петербурге?

- По-моему, мы провели ее хорошо. Команда выглядела сконцентрированной, дважды отыгрывалась. Жаль, что иногда не везло: создали достаточно голевых моментов, но не использовали их. Ну и арбитр постарался…

- Как выглядят российские арбитры на фоне итальянских?

- В Италии судьи тоже небезгрешны. Но разве одна ошибка в матче — серьезная проблема? А вот постоянные свистки в пользу соперников — совсем другое дело, - цитирует Боккетти официальный сайт красно-белых.

Напомним, матч девятого тура чемпионата России на стадионе «Петровский» между «Зенитом» и «Спартаком» закончился со счетом 4:2 в пользу хозяев поля. После завершения матча многие игроки «Спартака» и официальные представители красно-белых выразили недовольство работой главного арбитра Сергея Иванова.