Бундеслига. 7-й тур. «Боруссия» Д – «Герта» и другие матчи
Результаты матчей седьмого тура чемпионата Германии.
Матч
Место и дата
14 октября 21:30, Сигнал Идуна Парк, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
15 октября 16:30, Боруссия-Парк, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
15 октября 16:30, Импульс Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
15 октября 16:30, Райн-Неккар-Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
15 октября 16:30, Рейн Энерги, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
15 октября 16:30, Коммерцбанк-Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
15 октября 19:30, Везерштадион, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
16 октября 16:30, Брухвег Штадион, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
16 октября 18:30, Фольксваген Арена, Онлайн-трансляция
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