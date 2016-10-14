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Бундеслига. 7-й тур. «Боруссия» Д – «Герта» и другие матчи

Максим Кравченко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Результаты матчей седьмого тура чемпионата Германии.

Матч

Боруссия - Герта

Место и дата

14 октября 21:30, Сигнал Идуна Парк, Онлайн-трансляция

Матч

Боруссия М - Гамбург

Место и дата

15 октября 16:30, Боруссия-Парк, Онлайн-трансляция

Матч

Аугсбург - Шальке 04

Место и дата

15 октября 16:30, Импульс Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Хоффенхайм - Фрайбург

Место и дата

15 октября 16:30, Райн-Неккар-Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Кёльн - Ингольштадт

Место и дата

15 октября 16:30, Рейн Энерги, Онлайн-трансляция

Матч

Айнтрахт - Бавария

Место и дата

15 октября 16:30, Коммерцбанк-Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Вердер - Байер

Место и дата

15 октября 19:30, Везерштадион, Онлайн-трансляция

Матч

Майнц - Дармштадт

Место и дата

16 октября 16:30, Брухвег Штадион, Онлайн-трансляция

Матч

Вольфсбург - РБ Лейпциг

Место и дата

16 октября 18:30, Фольксваген Арена, Онлайн-трансляция

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