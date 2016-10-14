Евгений Муравьев: Зарплатный фонд «Динамо» - больше 20 миллионов долларов

Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев, комментируя сложную финансовую ситуацию в клубе, сказал, что зарплатный фонд в команде составляет более 20 миллионов долларов.

- Знал, что сложно, но не представлял, насколько. В «Кубани» у меня такого не было. Уходил из клуба в 2015 году с полностью закрытыми долгами. Это «Кубань» со мной не рассчиталась, потому что покрыл часть обязательств из собственных средств. Теперь бывшие игроки грозят судами — и мне это кажется дикостью. Потому и не ожидал столкнуться с подобным в «Динамо». Единственное, что мне не понятно: почему ВТБ не поставил в клуб своего генерального директора. Все-таки именно банк - главный акционер.

- Интересна логика ваших предшественников . Они ведь понимали, что машина летит в стену на огромной скорости. И не повернули руль.

- Более того, подписывались игроки с сумасшедшими зарплатами. Сейчас фонд оплаты труда более 20 миллионов долларов. В ФНЛ! В «Кубани» весь бюджет составлял столько!

Полная версия эксклюзивного интервью с генеральным директором «Динамо» - скоро на сайте «Советского спорта»