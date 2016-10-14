Сальваторе Боккетти: Если сыграем как надо — должны побеждать «Ростов»

Защитник московского «Спартака» Сальваторе Боккетти поделился ожиданиями от матча десятого тура РФПЛ, в котором столичный клуб примет «Ростов».

- На данный момент «Ростов» абсолютно точно одна из лучших российских команд. Достаточно вспомнить, что ростовчане играют в Лиге чемпионов, причем совсем неплохо. К тому же на пути в групповой турнир они выбили «Андерлехт» и «Аякс». Такие победы не бывают случайными. Поэтому мы отлично понимаем, что предстоит тяжелый матч. Но если сыграем как надо — должны побеждать.



- Вы не раз огорчали «Ростов», выступая за «Рубин». Помните эти голы?

- Конечно. Дважды забил в чемпионате — и оба раза головой с подач Натхо. А еще один раз — в полуфинале Кубка 2012 года. Тогда долго не получалось открыть счет, и только в концовке мне удался удар с левой.



- То есть ростовчане для вас — самый удобный оппонент?

- Ну, во-первых, игра на игру не приходится. А во-вторых, в субботу для меня главное не забить, а добиться победы, - цитирует Боккетти официальный сайт клуба.

Напомним, что матч «Спартак» - «Ростов» состоится 15 октября. После девяти туров красно-белые лидируют в чемпионате России, «Ростов» занимает четвертое место. Команды разделяют три очка.