Сальваторе Боккетти: Если сыграем как надо — должны побеждать «Ростов»
Защитник московского «Спартака» Сальваторе Боккетти поделился ожиданиями от матча десятого тура РФПЛ, в котором столичный клуб примет «Ростов».
- На данный момент «Ростов» абсолютно точно одна из лучших
российских команд. Достаточно вспомнить, что ростовчане играют в Лиге
чемпионов, причем совсем неплохо. К тому же на пути в групповой турнир они
выбили «Андерлехт» и «Аякс». Такие победы не бывают случайными. Поэтому мы
отлично понимаем, что предстоит тяжелый матч. Но если сыграем как надо — должны
побеждать.
- Вы не раз огорчали «Ростов», выступая за «Рубин». Помните эти голы?
- Конечно. Дважды забил в чемпионате — и оба раза головой с подач Натхо. А еще один раз — в полуфинале Кубка 2012 года. Тогда долго не получалось открыть счет, и только в концовке мне удался удар с левой.
- То есть ростовчане для вас — самый удобный оппонент?
- Ну, во-первых, игра на игру не приходится. А во-вторых, в субботу для меня главное не забить, а добиться победы, - цитирует Боккетти официальный сайт клуба.
Напомним, что матч «Спартак» - «Ростов» состоится 15 октября. После девяти туров красно-белые лидируют в чемпионате России, «Ростов» занимает четвертое место. Команды разделяют три очка.