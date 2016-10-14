Примера. 8-й тур. «Лас-Пальмас» - «Эспаньол» и другие матчи
Результаты матчей восьмого тура чемпионата Испании.
Матч
Место и дата
14 октября 21:45, де Гран Канария, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
15 октября 14:00, Бутарке, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
15 октября 17:15, Ноу Камп, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
15 октября 19:30, Висенте Кальдерон, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
15 октября 21:45, Эстадио Бенито Вильямарин, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
16 октября 13:00, Мендисорроса, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
16 октября 17:15, Сан Мамес, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
16 октября 19:30, Эль Молинон, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
16 октября 21:45, Мадригал, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
17 октября 21:45, Мунисипаль де Ипуруа, Онлайн-трансляция
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