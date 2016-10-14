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Милош Ржига: Брасту необходим серьезный конкурент за спиной

Андрей Ефимов
Источник:  КХЛКомментарии

Главный тренер братиславского «Слована» Милош Ржига прокомментировал свою критику в адрес основного голкипера команды Барри Браста.

- После матча с ЦСКА вы раскритиковали голкипера Барри Браста и это уже не в первый раз, когда вы имеете к вратарю претензии. Что случилось с Брастом в этом сезоне?
- Я думаю, что и по прошлому сезону к Барри тоже есть претензии. Мы были лучше, чем ЦСКА, в трех матчах плей-офф. Тогда нужно было дать результат, а он чуть-чуть нас подвел. Барри постоянно нужно говорить о командном результате, что это важнее, чем собственное «я», что нужно играть не за себя, а за команду. Надеюсь, он уже это понял. А еще Брасту необходим серьезный конкурент за спиной, его это мотивирует, - рассказал Ржига в интервью официальному сайту КХЛ.

Напомним, что в текущем сезоне хоккеисты «Слована» в 18 матчах чемпионата набрали 24 очка и занимают 11 строчку в турнирной таблице Западной конференции.

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