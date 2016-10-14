Что могут пилоты «Формулы-1» за 1,92 секунды? Эксперимент от «Ред Булл»

Пилоты «Ред Булл» Даниэль Риккардо и Макс Ферстаппен приняли участие в эксперименте, цель которого выяснить, что можно сделать за 1.92 секунды.

В 2013 году пилот австрийской «конюшни» Марк Уэббер со своей командой инженеров установили рекорд пит-стопа, сменив все четыре колеса за 1, 92 секунды.

Нынешние пилоты «Ред Булл» решили продемонстрировать, что еще можно сделать за это время.