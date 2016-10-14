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Евгений Муравьев: За Попова «Спартак» заплатил 6 миллионов

Евгений Дзичковский
Евгений Дзичковский
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев, ранее занимавший аналогичную должность в «Кубани», рассказал о подробностях перехода Ивелина Попова из краснодарского клуба в «Спартак»

- Слышал жалобы от близких к Мкртчану людей на сомнительный переход Ивелина Попова в «Спартак».
- Это моя сделка. И самая прозрачная из всех клубных. Сколько «Спартак» заплатил, ровно столько клуб и получил, - 6 миллионов. Причем именно клуб, а не кто-то еще. Продать Попова дороже на том рынке было невозможно, надо было терять время, ждать несколько месяцев. И сколько, кстати, Попов стоит сейчас? Мкртчан сам столкнулся с подобным при продаже Мельгарехо. Хотел получить больше — не вышло. Продажа Попова, Каборе и Беленова была единственным способом спасти команду. При условии, что удастся сохранить всех остальных. «Кубань» спокойно доиграла бы сезон, не потеряв прописку в элите.

- Если сделка по Попову — самая прозрачная, то остальные...
- Догадайтесь сами. Кроме Попова готов поручиться за трансфер Уренья. Другое комментировать не хочу. Но Козлов, Озбилис, Траоре... Можно было на вырученные деньги обеспечить клубу сытую жизнь? Думайте сами.

Полная версия эксклюзивного интервью с генеральным директором «Динамо» - скоро на сайте «Советского спорта».

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