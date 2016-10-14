Иван Николишин подписал контракт с ЦСКА

ЦСКА подписал контракт с 20-летним нападающим Иваном Николишиным. Об этом сообщает официальный сайт московских армейцев.

Соглашение будет рассчитано на два года. Первый год действия соглашение будет трехсторонним, второй – двусторонним. Свои выступления за армейский клуб перспективный форвард начнет в чеховской «Звезде».

Сезон-2012/13 Иван Николишин провёл в «Красной Армии», сыграв за армейскую «молодежку» 53 матча в МХЛ и набрав в них 23 (11+12) очка. Затем нападающий отправился за океан, где три следующих сезона играл в WHL за Everett Silvertips и Red Deer Rebels.

Неоднократно вызывался в юношескую, юниорскую и молодёжную сборную России. Серебряный призёр зимних Юношеских Олимпийских игр 2012 года в Инсбруке.

Иван Николишин – сын бывшего нападающего ЦСКА Андрея Николишина.