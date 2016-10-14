ЦСКА – «Уфа». Чепчугов в воротах, Акинфеев в запасе
Стали известны стартовые составы команд в матче 10-го тура чемпионата
России ЦСКА – «Уфа».
ЦСКА: Чепчугов, Игнашевич, В. Березуцкий, Фернандес, Щенников, Вернблум,
Гордюшенко, Тошич, Натхо, Головин, Ионов.
Запасные: Акинфеев, А. Березуцкий, Набабкин, Миланов, Страндберг, Траоре.
«Уфа»: Лунев, Сухов, Васин, Никитин, Аликин, Засеев, Безденежных, Сысуев,
Игбун, Стоцкий, Фатаи.
Запасные: Шелия, Сафрониди, Живоглядов, Обляков, Ванек, Батютин, Марсиньо,
Диего, Зубарев, Кротов, Абдулалов.
Матч начнется в 19:30 по Москве. Следить за его текстовой трансляцией вы
можете здесь.
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