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Маруан Шамах: Арсен Венгер вытеснил меня из команды

Александр Семкив
Источник:  Официальный фан-клуб лондонского Арсенала в СНГ (ARSSC)Комментарии

Экс-нападающий лондонского «Арсенала» Маруан Шамах раскритиковал главного тренера «канониров» Арсена Венгера.

«На старте сезона Венгер сказал мне, что, возможно, поменяет схему, и я смогу играть вместе с Робином ван Перси. Это так и осталось обещаниями. Думаю, это было неуважение ко мне. Я неплохо начинал в «Арсенале», но Венгер в итоге вот так вытеснил меня из команды», - сказал Шамах.

Напомним, 32-летний марроканец выступал за столичный клуб с 2010 по 2013 год.

Ныне форвард выступает в «Кардифф Сити» во чемпионшипе.

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