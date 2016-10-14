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Виталий Мутко: Расширение важно странам, которые не могут попасть на ЧМ

Андрей Ефимов
Источник:  ТАССКомментарии

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко поделился мнением о возможном увеличении числа команд-участниц в финальной части чемпионата мира.

- Как идея, советом это поддержано, а дальше надо смотреть: обсуждалось сначала 40 команд, сейчас вдруг появляются 48, квалификационный турнир предлагается. Надо смотреть на это и с точки зрения организаторов, и с точки зрения развития футбола. Конечно, странам, которые не могут попасть (на ЧМ), это важно, - цитирует Мутко ТАСС.

Напомним, в четверг президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал журналистам, что совет ФИФА позитивно воспринял саму идею о расширении числа участников чемпионата мира.

Добавим, что президент ФИФА заявлял, что в 2026 году в чемпионате мира должно участвовать 40 или 48 команд.

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