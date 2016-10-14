«Кубань» не может найти спонсора

Руководство «Кубани» находится в поисках нового генерального спонсора, который мог бы финансировать клуб. Пока что эти поиски не увенчались успехом.

Как сообщает «СЭ», инвесторы, которые могли бы помочь клубу, есть. При этом договориться с ними пока не удалось, потому что потенциальные спонсоры хотят получить возможность управлять клубом, что не устраивает нынешнее руководство.

Также сообщается, что речь о снятии команды с первенства ФНЛ пока не идет. Напомним, и.о. главного тренера «Кубани» является Евгений Калешин, но из-за отсутствия у него лицензии через месяц клуб должен назначить другого специалиста. Ранее сообщалось, что болельщики «Кубани» написали письмо к президенту России Владимиру Путину с просьбой найти спонсора.