«Кубань» не может найти спонсора
Руководство «Кубани» находится в поисках нового генерального спонсора,
который мог бы финансировать клуб. Пока что эти поиски не увенчались успехом.
Как сообщает «СЭ», инвесторы, которые могли бы помочь клубу, есть. При этом
договориться с ними пока не удалось, потому что потенциальные спонсоры хотят
получить возможность управлять клубом, что не устраивает нынешнее руководство.
Также сообщается, что речь о снятии команды с первенства ФНЛ пока не идет.
Напомним, и.о. главного тренера «Кубани» является Евгений Калешин, но из-за
отсутствия у него лицензии через месяц клуб должен назначить другого специалиста.
Ранее сообщалось, что болельщики «Кубани» написали письмо к президенту России
Владимиру Путину с просьбой найти спонсора.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически