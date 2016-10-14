Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Баскетбол  УНИКС51 : 43Барселона
Футбол  ЦСКА1 : 0Уфа
Баскетбол  Панатинаикос- : -Жальгирис
Хоккей  Локомотив2 : 0Медвешчак
Футбол  Тулуза0 : 1Монако
Футбол  Боруссия- : -Герта
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Кубань» не может найти спонсора

Максим Кравченко
Источник:  «Спорт-Экспресс»Комментарии

Руководство «Кубани» находится в поисках нового генерального спонсора, который мог бы финансировать клуб. Пока что эти поиски не увенчались успехом.

Как сообщает «СЭ», инвесторы, которые могли бы помочь клубу, есть. При этом договориться с ними пока не удалось, потому что потенциальные спонсоры хотят получить возможность управлять клубом, что не устраивает нынешнее руководство.

Также сообщается, что речь о снятии команды с первенства ФНЛ пока не идет. Напомним, и.о. главного тренера «Кубани» является Евгений Калешин, но из-за отсутствия у него лицензии через месяц клуб должен назначить другого специалиста. Ранее сообщалось, что болельщики «Кубани» написали письмо к президенту России Владимиру Путину с просьбой найти спонсора.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Евгений Муравьев: Вероятное спасение «Динамо» - банкротствоЕвгений Муравьев: Вероятное спасение «Динамо» - банкротствоГенеральный директор «Динамо» дал обозревателю «Советского спорта» свое первое большое интервью в новой должности.Евгений Муравьев: За Попова «Спартак» заплатил 6 миллионовГенеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев, ранее занимавший аналогичную должность в «Кубани», рассказал о подробностях перехода Ивелина Попова из краснодарского клуба в «Спартак»Евгений Муравьев: Зарплатный фонд «Динамо» - больше 20 миллионов долларовГенеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев, комментируя сложную финансовую ситуацию в клубе, сказал, что зарплатный фонд в команде составляет более 20 миллионов долларов.Евгений Муравьев: Долги футбольного «Динамо» близки к 13 миллиардам рублейГенеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев признал, что у клуба существует большая задолженность.Гендиректор «Тосно»: Богаев и Киреенко? К «Зениту» мы никакого отношения не имели, их взяли в аренду у другого клубаГенеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко в беседе с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился мнением о претензии «Зенита» в отношении тосненцев о выплате компенсации за Дмитрия Богаева и Павла Киреенко, которые летом 2016 года перешли в клуб из Ленинградской области на правах аренды.«Зенит» требует у «Тосно» выплаты компенсации за Богаева и КиреенкоПредседатель палаты по разрешению споров Константин Ляхов рассказал, какие дела будут рассматриваться на очередном заседании палаты 18 октября.«Зенит» ничего не просил». Законно ли зенитовцы перешли в «Тосно» через Литву?«Зенит» ничего не просил». Законно ли зенитовцы перешли в «Тосно» через Литву?«Зенит» обратился в палату по разрешению споров из-за перехода Дмитрия Богаева и Павла Киреенко в «Тосно». Spb.Sovsport.ru напоминает суть.Александер Бюттнер: На сто процентов хочу играть за «Динамо»Голландский защитник московского «Динамо» Александер Бюттнер после ничьи с «Химками» в матче ФНЛ заявил, что на 100 процентов хочет играть за бело-голубых.Александр Ирхин: Ничья с «Динамо» – достойный результат для «Химок»Главный тренер подмосковных «Химок» Александр Ирхин признался, что ничья с московским «Динамо» в матче ФНЛ (0:0) является для его команды достойным результатом.Юрий Калитвинцев: Черчесов сделал очень здорово, пригласив Панченко в сборнуюГлавный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев поделился впечатлениями после матча против «Химок» в 13-м туре первенства ФНЛ. Напомним, что игра завершилась вничью (0:0).«Динамо» и «Химки» сыграли вничьюПеренесенный матч 13-го тура первенства ФНЛ «Химки» - «Динамо» завершился нулевой ничьей.«Ездим по 900 км на клубном автобусе». «Сокол» бойкотирует игру с «Динамо»?«Ездим по 900 км на клубном автобусе». «Сокол» бойкотирует игру с «Динамо»?Очередной клуб ФНЛ готовится к бойкоту. Защитник «Сокола» подтвердил – игроки намерены бойкотировать выездной матч 18-го тура ФНЛ.«Вы в аду, джентльмены». «Кубань» готовят к банкротству?«Вы в аду, джентльмены». «Кубань» готовят к банкротству?«Советский спорт» рассказывает о ситуации в краснодарской «Кубани», где разворачивается сюжет в жанре «триллер». Ждите в большом прокате.«Динамо» объявило о назначении Удальцова на должность начальника командыКак сообщает официальный сайт московского «Динамо», Александр Удальцов назначен начальником команды.Футболисты «Сокола» могут бойкотировать матч ФНЛ с «Динамо» из-за долгов по зарплатеСаратовский «Сокол», возможно, будет бойкотировать матч первенства ФНЛ с московским «Динамо». Футболисты команды недовольны долгами по зарплате.ФК «Динамо» погасило долги за счет кредита от ВТБФутбольный клуб «Динамо» погасил долги перед футболистами и персоналом команды.Сергей Ташуев: Думаю, назначение Калешина связано с нестабильной ситуацией в «Кубани»Бывший главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев сообщил, что у нового наставника краснодарского клуба Евгения Калешина есть огромное желание достигать успехов в тренерской карьере.Андрей Тихонов: Наш футбол катится вниз вместе с судействомГлавный тренер «Енисея» Андрей Тихонов прокомментировал ситуацию с судейством в российском футболе.Игорь Семшов: Проблемы в «Кубани»? Для Краснодара две команды – это слишкомБывший полузащитник сборной России Игорь Семшов прокомментировал ситуацию с задолженностью по зарплате в «Кубани».Андрей Тихонов: Я не готов возглавить «Спартак»Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов признался, что не готов работать на этой должности в московском «Спартаке».

Кубань
Кубанькалендарьстатистика
Россия. ФНЛ
Россия. ФНЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение