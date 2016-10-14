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Жозе Моуринью: Мне нравится, когда моих игроков вызывают в сборные

Александр Семкив
Источник:  «Манчестер Юнайтед» в РоссииКомментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал вызов своих подопечных в национальные команды.

«Мне нравится, когда моих игроков вызывают в сборные, я всегда горжусь, когда они получают приглашении. В этот раз я особенно горд за Джесси Лингарда и Андера Эрреру – один дебютировал в своей сборной, а другой впервые получил вызов в  команду Испании. Это очень важно для игроков и хорошо для меня. Я думаю, что клуб также гордится ими», - сказал Моуринью.

Напомним, в ближайшем матче «красные дьяволы» 17 октября на выезде сыграют с «Ливерпулем». Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

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