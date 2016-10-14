Олимпийский чемпион Волков будет выступать в «Газпром-Югре» на позиции доигровщика
Олимпийский чемпион 2012 года Александр Волков
подписал контракт с «Газпром-Югрой». Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Ранее 31-летний волейболист выступал за
столичные клубы «Луч» и «Динамо», казанский «Зенит», год провел в итальянском
«Кунео». Прошлый сезон Александр Волков отыграл в уфимском «Урале».
«Не секрет, что Александр хочет сменить игровое
амплуа, попробовать себя на позиции доигровщика – в «Газпроме-Югре» у него на
это есть полный карт-бланш. В каком бы качестве Волков не появился в команде,
на площадке или рядом с ней, его присутствие даст мощный позитивный эффект и
наверняка придется по душе сургутским болельщикам», - говорится в заявлении «Газпром-Югры».
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