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Олимпийский чемпион Волков будет выступать в «Газпром-Югре» на позиции доигровщика

Максим Кравченко
Источник:  ВК «Газпром-Югра»Комментарии

Олимпийский чемпион 2012 года Александр Волков подписал контракт с «Газпром-Югрой». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Ранее 31-летний волейболист выступал за столичные клубы «Луч» и «Динамо», казанский «Зенит», год провел в итальянском «Кунео». Прошлый сезон Александр Волков отыграл в уфимском «Урале».

«Не секрет, что Александр хочет сменить игровое амплуа, попробовать себя на позиции доигровщика – в «Газпроме-Югре» у него на это есть полный карт-бланш. В каком бы качестве Волков не появился в команде, на площадке или рядом с ней, его присутствие даст мощный позитивный эффект и наверняка придется по душе сургутским болельщикам», - говорится в заявлении «Газпром-Югры».

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