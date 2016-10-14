Олег Терехин: У «Локомотива» сейчас нет никакого класса

Экс-нападающий московского «Локомотива» Олег Терехин поделился ожиданиями от предстоящего матча десятого тура РФПЛ между «железнодорожниками» и пермским «Амкаром».

- «Локомотив» должен стремиться к победам в каждом матче, иначе он будет бороться за выживание. Но в Перми всем играть тяжело. «Амкар» это – «тренерская» команда Гаджи Гаджиева, который вместе со своими помощниками Карякой и Евсеевым создал настоящий коллектив, где футболисты играют не за себя, а друг за друга, и поэтому на «Амкар» приятно смотреть. Победит в этом матче тот, кто выиграет больше единоборств и понаделает меньше ошибок. На классе «Локомотив» не победит – у него сейчас нет никакого класса, и чтобы набирать очки, «железнодорожникам» надо серьёзно трудиться на поле, - цитирует Терехина «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, что матч «Амкар» - «Локомотив» состоится 15 октября в 14:30 по московскому времени.