Юрий Белоус: «Спартак» оправдает надежды болельщиков в матче с «Ростовом»

Бывший генеральный директор «Ростова» Юрий Белоус поделился ожиданиями о предстоящем матче южан со «Спартаком».

« Будет хорошая и очень интересная игра. «Ростов» любит, когда соперник атакует, и действовать вторым номером – манера дончан. Чего ожидать от «Спартака»? Того, что команда оправдает надежды своих болельщиков. От неё этого ждут каждый год, а результата-то никакого нет. Но, может быть, в этом сезоне у красно-белых произойдёт какой-то положительный сдвиг», - сказал Белоус.

Напомним, что матч «Спартак» - «Ростов» состоится 15 октября. И начнется в 19:30 по московскому времени.