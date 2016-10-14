Криштиану Роналду: Я лучший футболист мира

Форвард мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что считает себя лучшим футболистом в мире.

«Я считаю себя лучшим футболистом мира. Я работаю каждый день, чтобы быть лучшим, а другие пусть оценивают меня. Всегда стремлюсь к тому, чтобы играть лучше. Я очень мотивирован. Уверен, что это ключ к моему успеху», - цитирует Роналду Goal.com.

Напомним, футболист выступает за мадридский клуб с 2009 года. В составе «бланкос» португалец становился чемпионом Испании (2011/12), обладателем Кубка (2 раза) и Суперкубка Испании, Суперкубка УЕФА (2014, 2016), а также победителем Лиги чемпионов (2013/14, 2015/16) и клубного чемпионата мира (2014).

Всего за «Реал» Роналду провел 354 матчей, забил 367 гола и отдал 115 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 110 млн евро, а его нынешнее соглашение с «Реалом» истекает летом 2018 года.