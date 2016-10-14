Марсель Киттель: Спортсмены с астмой должны участвовать в Паралимпиаде

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МОК лишил Лысенко золотой медали на Олимпиаде-2012 Международный олимпийски комитет принял решение аннулировать результаты российской метательницы молота Татьяны Лысенко на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.

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Владимир Путин: Мы должны сделать все возможное, чтобы обеспечить чистоту спорта Президент РФ Владимир Путин заявил, что система борьбы с допингом в мировом спорте должна быть абсолютно открытой для общественности.

Аркадий Дворкович: Закон об уголовной ответственности за допинг будет принят в ближайшее время Заместитель председателя правительства Аркадий Дворкович заявил, что в ближайшее время будут приняты законы, предусматривающие уголовную ответственность за применение и распространение допинга.

Светлана Кузнецова: Не могу принять лекарство от простуды, потому что там могут быть запрещенные компоненты Российская теннисистка Светлана Кузнецова поделилась рассказала об ограничениях для спортсменов на прием лекарств. Она сказала, что ее коллегам на Западе проще добиться разрешения на прием препаратов в терапевтических целях.

Светлана Кузнецова: Милдронат запретили, потому что у нас не было человека, который бы за нас похлопотал Российская теннисистка Светлана Кузнецова поделилась своим мнением о запрете для спортсменов употреблять милдронат (мельдоний). Она считает, что российские чиновники в данном случае не защитили интересы атлетов и не смогли добиться его легализации.

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Футбольная ассоциация Финляндии: Информация о том, что Еременко провалил допинг-тест, – просто спекуляция Футбольная ассоциация Финляндии (SPL) не подтвердила и не опровергла информацию финских СМИ о том, что причиной временного отстранения полузащитника ЦСКА Романа Еременко стал положительный результат допинг-теста.

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