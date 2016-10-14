Марсель Киттель: Спортсмены с астмой должны участвовать в Паралимпиаде
Немецкий велогонщик команды Etixx-Quick Step Марсель Киттель осудил использование терапевтических средств в велоспорте.
- Если у человека астма, то ему нечего делать в большом спорте. Именно с этой целью и были созданы паралимпийские игры – чтобы одноногие спортсмены имели шанс соревноваться друг с другом, - цитирует Киттеля The guardian.
Напомним, что Марсель Киттель является победителем девяти этапов Тур де Франс.
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