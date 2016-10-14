Даниэль Риккардо: Трасса в Остине доставляет много удовольствия
Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо поделился мнением о предстоящем этапе «Формулы-1».
«Трасса в Остине классная, я её очень люблю. У неё много характерных особенностей, таких как широкий апекс в первом повороте, где могут поместиться сразу четыре машины. Там много возможностей для обгонов, и вся трасса доставляет много удовольствия. На этой трассе есть быстрые отрезки и шпильки – именно то, что я больше всего люблю»
Напомним, гонка Гран-при США состоится 23 октября.
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