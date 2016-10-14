В Европе могут создать объединенный чемпионат шести стран под названием «Атлантическая лига»
Ведутся переговоры о создании «Атлантической лиги», которая могла бы стать
альтернативой Лиге чемпионов для нескольких европейских стран. Не исключено,
что эти клубы покинут свои национальные первенства.
Как сообщает Daily Record, у футбольных функционеров нескольких европейских стран вызвала опасение реформа
Лиги чемпионов. Напомним, что с сезона 2018/2019 четыре команды из топ-4
европейских стран в таблице коэффициентов будут попадать в ЛЧ автоматически.
При этом у них есть опасения, что и в дальнейшем УЕФА будет делать уступки клубам
из стран «большой четверки».
В связи с этим возник проект «Атлантической лиги». На данный момент ведутся
переговоры об участии в нем клубов из Шотландии, Голландии, Бельгии, Дании,
Норвегии и Швеции. Не исключается, что для участия в новой лиге клубы
(например, шотландские «Селтик» и «Рейнджерс») выйдут из своих национальных
чемпионатов. Количество участников может составить от 12 до 16 команд.