В Европе могут создать объединенный чемпионат шести стран под названием «Атлантическая лига»

Ведутся переговоры о создании «Атлантической лиги», которая могла бы стать альтернативой Лиге чемпионов для нескольких европейских стран. Не исключено, что эти клубы покинут свои национальные первенства.

Как сообщает Daily Record, у футбольных функционеров нескольких европейских стран вызвала опасение реформа Лиги чемпионов. Напомним, что с сезона 2018/2019 четыре команды из топ-4 европейских стран в таблице коэффициентов будут попадать в ЛЧ автоматически. При этом у них есть опасения, что и в дальнейшем УЕФА будет делать уступки клубам из стран «большой четверки».

В связи с этим возник проект «Атлантической лиги». На данный момент ведутся переговоры об участии в нем клубов из Шотландии, Голландии, Бельгии, Дании, Норвегии и Швеции. Не исключается, что для участия в новой лиге клубы (например, шотландские «Селтик» и «Рейнджерс») выйдут из своих национальных чемпионатов. Количество участников может составить от 12 до 16 команд.