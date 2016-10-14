БАТЭ стал чемпионом Белоруссии в 11-й раз подряд
В чемпионате Белоруссии определился победитель. Досрочно завоевал очередной
титул борисовский БАТЭ.
В 25-м туре БАТЭ на выезде обыграл «Гранит» со счетом 1:0. За пять туров до
завершения чемпионата команда оказалась недосягаемой для конкурентов. В активе
у БАТЭ 63 очка. Вторым с 45 очками в 24 матчах идет солигорский «Шахтер».
Для БАТЭ это 11-й чемпионский титул подряд. Всего в активе клуба 13
чемпионских титулов.
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