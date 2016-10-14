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БАТЭ стал чемпионом Белоруссии в 11-й раз подряд

Максим Кравченко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

В чемпионате Белоруссии определился победитель. Досрочно завоевал очередной титул борисовский БАТЭ.

В 25-м туре БАТЭ на выезде обыграл «Гранит» со счетом 1:0. За пять туров до завершения чемпионата команда оказалась недосягаемой для конкурентов. В активе у БАТЭ 63 очка. Вторым с 45 очками в 24 матчах идет солигорский «Шахтер».

Для БАТЭ это 11-й чемпионский титул подряд. Всего в активе клуба 13 чемпионских титулов.

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