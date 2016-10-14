Марк Уэббер: Нельзя заниматься любимым делом вполсилы
Австралийский
автогонщик Марк Уэббер прокомментировал свое объявление о завершении карьеры в конце
этого сезона.
«Жизнь катится вперед очень быстро, и делать эту работу
наполовину нельзя, как нельзя быть наполовину беременной. Ты должен
по-настоящему вовлекать себя в это дело. Кроме того, тесты и все те вещи,
которые сопутствуют самим гонкам, – они не всегда тебе по душе.
Нельзя
делать это вполсилы, я ведь в одной команде с Тимо и Брендоном. Если бы я
гонялся один, то, наверное, это как-то можно было оправдать, но выступая в
одном экипаже с другими гонщиками оправдать это нельзя», - сказал Уэббер.
Напомним, на протяжении
12 лет Уэббер выступал в Формуле-1. В 2002 году он дебютировал в «Минарди»,
после чего был гонщиком «Ягуара» (2003-2004), «Уильямса» (2005-2006) и «Ред
Булла» (2007-2013).
На
его счету девять побед и 13 подиумов в Формуле-1. Уэббер трижды занимал третье
место в личном зачете пилотов по итогам сезона (2010, 2011, 2013).
Прощальной гонкой 40-летнего австралийца станет
финал сезона-2016 WEC в Бахрейне. Шестичасовые заезды на автодроме Сахир
пройдут 19 ноября, после чего Уэббер приступит к работе в Porsche на должности
особого представителя.