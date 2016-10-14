Чемпионат мира-2026 пройдет не в Европе, США – фаворит
Чемпионат мира по футболу 2026 года, вероятнее всего, пройдет за пределами
Европы. Об этом свидетельствует заявление ФИФА.
Как передает Sky Sports, ЧМ-2016 может пройти в Европе только в том случае, если другие кандидаты
не будут соответствовать необходимым требованиям. Напомним, что в 2018 году
чемпионат мира примет Россия, а в 2022 – Катар. Согласно принципу ротации
континентов, следующий чемпионат должен пройти не в Европе и не в Азии.
Таким образом, вероятно, что турнир пройдет в Северной Америке, а именно в
США. При этом не исключено, что страна проведет турнир совместно с Канадой и
Мексикой. В США уже проводился чемпионат мира в 1994 году.
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