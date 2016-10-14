Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Баскетбол  УНИКС51 : 43Барселона
Футбол  ЦСКА1 : 0Уфа
Баскетбол  Панатинаикос- : -Жальгирис
Хоккей  Локомотив2 : 0Медвешчак
Футбол  Тулуза0 : 1Монако
Футбол  Боруссия- : -Герта
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Чемпионат мира-2026 пройдет не в Европе, США – фаворит

Максим Кравченко
Источник:  Sky SportsКомментарии

Чемпионат мира по футболу 2026 года, вероятнее всего, пройдет за пределами Европы. Об этом свидетельствует заявление ФИФА.

Как передает Sky Sports, ЧМ-2016 может пройти в Европе только в том случае, если другие кандидаты не будут соответствовать необходимым требованиям. Напомним, что в 2018 году чемпионат мира примет Россия, а в 2022 – Катар. Согласно принципу ротации континентов, следующий чемпионат должен пройти не в Европе и не в Азии.

Таким образом, вероятно, что турнир пройдет в Северной Америке, а именно в США. При этом не исключено, что страна проведет турнир совместно с Канадой и Мексикой. В США уже проводился чемпионат мира в 1994 году.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Джанни Инфантино: Совет ФИФА обсуждал вопрос приема заявок на ЧМ-2026Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о вопросах, которые обсуждались в первый день работы совета ФИФА в Мексике.Джанни Инфантино: Выборы страны-хозяйки ЧМ-26 пройдут в 2020 годуПрезидент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что организация гарантировала, что выборы страны, в которой пройдет чемпионат мира 2026 года, буду чистыми и прозрачными.Мексика подаст заявку на проведение ЧМ-2026Мексика готова претендовать на проведение чемпионата мира 2026 года.Джанни Инфантино: В ЧМ-2026 должно участвовать 40 командКандидат на пост президента ФИФА Джанни Инфантино заявил, что в 2026 году в чемпионате мира должно участвовать 40 команд.ФИФА обсудит предложение увеличить число участников чемпионата мира до 40 командПредложение о расширении числа участников чемпионата мира по футболу до 40 сборных команд будет рассмотрено ФИФА. Об этом сообщает ВВС.Заявочная кампания на чемпионат мира 2026 отложена из-за коррупционного скандала в ФИФАЗаявочная кампания на чемпионат мира 2026 отложена из-за коррупционного скандала в ФИФАФИФА рассмотрит заявки на чемпионат мира 2026 года позже, чем планировалось ранее. Причина – коррупционный скандал в организации.Йозеф Блаттер: Чемпионат мира-2026 пройдет в АфрикеПо информации египетских СМИ, президент ФИФА Йозеф Блаттер выразил уверенность в том, что чемпионат мира 2026 года пройдет в Африке.Казахстан не обращался к России за помощью в подготовке заявки к ЧМ-2026Казахстан не обращался к России с просьбой о помощи в организации заявки на проведение чемпионата мира по футболу в 2026 году.Казахстан хочет провести ЧМ-2026 по футболуКазахстан хочет подать заявку на проведение чемпионата мира по футболу в 2026 году, сообщает Vesti.kz.

Cпецпредложение