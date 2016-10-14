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Леонид Слуцкий: Акинфеев пропустил большой промежуток времени и еще не готов сыграть

Александр Семкив
Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал выбор стартового состава на матч десятого тура РФПЛ против «Уфы».

«У нас есть определенные кадровые потери – Еременко, Дзагоев. Акинфеев, к сожалению, пропустил большой промежуток времени и еще не готов сыграть. С другой стороны, пропуск кого-то предоставляет шанс другим игрокам, сегодня есть возможность себя проявить Астемиру Гордюшенко. Он сыграл достаточно много контрольных матчей и матчей на кубок. У нас нет глобальных опасений, но понятно, что это дебют молодого футболиста, и к этому всегда приковано много внимания», - приводит слова Слуцкого «Матч ТВ».

Матч

ЦСКА - Уфа - 1:0 (1:0)

1-й тайм

Голы

Березуцкий В. 18 (1:0).

Состав

ЦСКА: Чепчугов, Фернандес, Игнашевич, Березуцкий В., Щенников, Головин, Вернблум, Тошич, Натхо, Ионов, Гордюшенко

Уфа: Лунев, Сухов, Никитин, Аликин, Васин, Безденежных, Засеев, Стоцкий, Игбун, Сысуев, Фатай

Предупреждения:

Головин, 10 - Безденежных, 24

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

14 октября 19:30, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция

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