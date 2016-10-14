Леонид Слуцкий: Акинфеев пропустил большой промежуток времени и еще не готов сыграть
Главный тренер ЦСКА
Леонид Слуцкий прокомментировал выбор стартового состава на матч десятого тура
РФПЛ против «Уфы».
«У нас есть определенные кадровые потери – Еременко, Дзагоев. Акинфеев, к сожалению, пропустил большой промежуток времени и еще не готов сыграть. С другой стороны, пропуск кого-то предоставляет шанс другим игрокам, сегодня есть возможность себя проявить Астемиру Гордюшенко. Он сыграл достаточно много контрольных матчей и матчей на кубок. У нас нет глобальных опасений, но понятно, что это дебют молодого футболиста, и к этому всегда приковано много внимания», - приводит слова Слуцкого «Матч ТВ».
Матч
Голы
Березуцкий В. 18 (1:0).
Состав
ЦСКА: Чепчугов, Фернандес, Игнашевич, Березуцкий В., Щенников, Головин, Вернблум, Тошич, Натхо, Ионов, Гордюшенко
Уфа: Лунев, Сухов, Никитин, Аликин, Васин, Безденежных, Засеев, Стоцкий, Игбун, Сысуев, Фатай
Предупреждения:
Головин, 10 - Безденежных, 24
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
14 октября 19:30, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция