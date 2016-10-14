Леонид Слуцкий: Акинфеев пропустил большой промежуток времени и еще не готов сыграть

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал выбор стартового состава на матч десятого тура РФПЛ против «Уфы».

«У нас есть определенные кадровые потери – Еременко, Дзагоев. Акинфеев, к сожалению, пропустил большой промежуток времени и еще не готов сыграть. С другой стороны, пропуск кого-то предоставляет шанс другим игрокам, сегодня есть возможность себя проявить Астемиру Гордюшенко. Он сыграл достаточно много контрольных матчей и матчей на кубок. У нас нет глобальных опасений, но понятно, что это дебют молодого футболиста, и к этому всегда приковано много внимания», - приводит слова Слуцкого «Матч ТВ».