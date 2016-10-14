Виктор Гончаренко: Не вижу преимущества «Уфы» в матче с ЦСКА
Главный тренер «Уфы» поделился ожиданиями от матча десятого тура РФПО с ЦСКА.
«Не вижу нашего преимущества в матче с ЦСКА, потому что соперник может разнообразно атаковать. Если ты закрываешь одну какую-то сильную сторону, то они могут атаковать по-другому. Это и быстрые атаки, и стандартное положение, и атака правым флангом, и длинные передачи. Очень разносторонне атакует команда, поэтому я бы не стал говорить, что у нас есть какое-то преимущество», - приводит слова Гончаренко «Матч ТВ».
Матч
Голы
Березуцкий В. 18 (1:0).
Состав
ЦСКА: Чепчугов, Фернандес, Игнашевич, Березуцкий В., Щенников, Головин, Вернблум, Тошич, Натхо, Ионов, Гордюшенко
Уфа: Лунев, Сухов, Никитин, Аликин, Васин, Безденежных, Засеев, Стоцкий, Игбун, Сысуев, Фатай
Предупреждения:
Головин, 10 - Безденежных, 24
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
14 октября 19:30, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция