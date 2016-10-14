Александр Шпрыгин: Суд смягчил наказание россиянам, осужденным за беспорядки на Евро-2016

Российским болельщикам, которые были осуждены за беспорядки на Евро-2016, смягчили наказание. Об решении французского суда в своем твиттере сообщил глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин.

«Суд французского Прованса смягчил наказание российским болельщикам: Горбачеву на три месяца, Ерунову на шесть. Теперь их сроки 15 и 18 месяцев.

Теперь в ноябре предстоит рассмотрение судом ходатайства о выдворении трех российских болельщиков, отбывающих наказание в Марселе, из Франции», - написал Шпрыгин в своем твиттере.

Суд французского Прованса смягчил наказание российским болельщикам: Горбачёву на 3 месяца, Ерунову на 6. Теперь их сроки 15 и 18 месяцев. — Александр Шпрыгин (@Shprygin) 14 октября 2016 г.

Напомним. что 16 июня в Марселе были осуждены три российских болельщика. Директор по работе с болельщиками московского «Локомотива» Алексей Ерунов осужден на два года, исполнительный директор фан-клуба тульского «Арсенала» Сергей Горбачев - на 18 месяцев, а руководитель фан-клуба московского «Динамо» Николай Морозов - на год.