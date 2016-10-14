Александр Шпрыгин: Суд смягчил наказание россиянам, осужденным за беспорядки на Евро-2016
Российским болельщикам, которые были осуждены за беспорядки на Евро-2016,
смягчили наказание. Об решении французского суда в своем твиттере сообщил глава
Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин.
«Суд французского
Прованса смягчил наказание российским болельщикам: Горбачеву на три месяца,
Ерунову на шесть. Теперь их сроки 15 и 18 месяцев.
Теперь в ноябре предстоит
рассмотрение судом ходатайства о выдворении трех российских болельщиков,
отбывающих наказание в Марселе, из Франции», - написал Шпрыгин в своем
твиттере.
Суд французского Прованса смягчил наказание российским болельщикам: Горбачёву на 3 месяца, Ерунову на 6. Теперь их сроки 15 и 18 месяцев.— Александр Шпрыгин (@Shprygin) 14 октября 2016 г.
Напомним. что 16 июня в Марселе были осуждены три
российских болельщика. Директор по работе с болельщиками московского
«Локомотива» Алексей Ерунов осужден на два года, исполнительный директор
фан-клуба тульского «Арсенала» Сергей Горбачев - на 18 месяцев, а руководитель
фан-клуба московского «Динамо» Николай Морозов - на год.