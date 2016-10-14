Макс Ферстаппен: Атодром в Остине - это новая трасса множеством поворотов старой школы
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о предстоящем этапе «Формулы-1».
«Атодром в Остине – это нечто совершенно особенное. Это новая трасса, но с множеством поворотов старой школы, так что пилотировать там действительно здорово. Первый поворот очень широкий, благодаря чему там отличная возможность для обгона, а затем следует отрезок с S-образными поворотами, похожий на те, что есть в Сильверстоуне и Сузуке».
Напомним, гонка Гран-при США состоится 23 октября.
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