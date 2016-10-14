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Антонио Конте: К матчу с «Лестером» у меня есть четыре защитника. Нужно выбрать троих

Максим Кравченко
Источник:  ФК «Челси»Комментарии

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от матча с «Лестером». Напомним, что командам предстоит сыграть в восьмом туре чемпионата Англии.

«К завтрашнему матчу в моем распоряжении есть 4 защитника, а мне нужно выбрать троих. Один останется на скамье запасных. Мы стараемся найти наилучшее решение, чтобы максимально успешно использовать игровые способности футболистов. Мы провели хорошую игру с «Халлом». Виллиан, Азар и Коста сыграли очень хороший матч и сделали то, чего мы от них ожидали.

Мы должны продолжать в том же духе. Команда должна компактно располагаться на поле, но игроки должны больше атаковать и создавать больше голевых возможностей в атаке. Не важно, сыграем ли мы в три защитника или в четыре. Важно быть последовательными в своей работе. Было необходимо найти новое решение, потому что команда уровня «Челси» не должна пропускать так много голов», - цитирует Конте официальный сайт «Челси».

Матч «Челси» - «Лестер» состоится 15 октября. Начало матча в 14:30 по Москве.

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