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Экс-игрок «Зенита» Берзиньш будет выступать в чемпионате Латвии, пока не получит более выгодное предложение

Максим Шитиков
Источник:  SportandoКомментарии

Центровой Каспарс Берзиньш, выступавший в России за «Красные Крылья», «Нижний Новгород» и «Зенит», продолжит карьеру в латвийском клубе «Огре».

Как сообщает Sportando, 31-летний баскетболист будет играть в «Огре» до тех пор, пока ему не поступит более выгодное предложение от другого клуба.

«Огре» в сезоне 2015/2016 занял предпоследнее десятое место в чемпионате Латвийской баскетбольной лиги и не попал в плей-офф. В текущем розыгрыше команда после четырех игр идет на шестой позиции.

Напомним, последним клубом Берзиньша был «Зенит», в составе которого он стал бронзовым призером Единой лиги ВТБ в сезоне 2015/2016. Всего в Единой лиге центровой провел 102 матча, его статистика - 10,2 очка и 5,8 подбора в среднем за игру.  

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