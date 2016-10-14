УНИКС дома уступил «Барселоне»

Матч первого тура регулярного чемпионата Евролиги казанским УНИКСом и «Барселоной» завершился победой гостей. Итоговый счет матча - 69:63 в пользу «Барселоны».

В составе российского клуба самым результативным стал Кит Лэнгфорд, который набрал 14 очков. У «Барселоны» 23 очка набрал Джастин Доллмэн. Sovsport.ru вел текстовую трансляцию матча. Ознакомиться с ней вы можете здесь.

Напомним, что в этом сезоне Евролига проводится в новом формате. Вместо групповых этапов 16 команд проводят двухкруговой турнир. Накануне действующий победитель Евролиги – ЦСКА на выезде одолел турецкий «Галатасарай» (109:84).

Евролига. Регулярный чемпионат

1-й тур