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УНИКС дома уступил «Барселоне»

Максим Кравченко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч первого тура регулярного чемпионата Евролиги казанским УНИКСом и «Барселоной» завершился победой гостей. Итоговый счет матча - 69:63 в пользу «Барселоны».

В составе российского клуба самым результативным стал Кит Лэнгфорд, который набрал 14 очков. У «Барселоны» 23 очка набрал Джастин Доллмэн. Sovsport.ru вел текстовую трансляцию матча. Ознакомиться с ней вы можете здесь.

Напомним, что в этом сезоне Евролига проводится в новом формате. Вместо групповых этапов 16 команд проводят двухкруговой турнир. Накануне действующий победитель Евролиги – ЦСКА на выезде одолел турецкий «Галатасарай» (109:84).

Евролига. Регулярный чемпионат

1-й тур

Матч

УНИКС - Барселона - 63:69

Место и дата

14 октября 19:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция

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