Экипировку пилотов «Мерседес» выставили на аукцион

манда «Мерседес» выставила на благотворительный аукцион гоночную форму своих пилотов Льюиса Хэмилтона и Нико Росберга.

Выставленный на продажу комбинезон Хэмилтона, британец надевал в России, Испании, Монако, Канаде и Баку, а Росберг свою форму в Австрии, Великобритании, Венгрии и Германии.

Все вырученные средства немецкая команда переведет в фонд помощи пострадавшим при землятрясении в Италии.