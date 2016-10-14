Антонио Конте: Канте – фантастический игрок
Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от матча с «Лестером».
Напомним, что командам предстоит сыграть в восьмом туре чемпионата Англии.
В прошлом сезоне за «Лестер» выступал французский полузащитник Н’Голо
Канте. Сейчас он является игроком «Челси».
«Он является важным игроком. Мы рады, что он
выступает за нас. Это фантастический игрок. Очень выносливый, техничный и
сильный в индивидуальном план. Он
привнес в команду серьёзную волю к борьбе. Он очень скромный парень и скромный
игрок. Он мне нравится, мне нравится такой тип игроков, которые ставят
командные цели выше собственных», - цитирует Конте официальный сайт «Челси».
Матч «Челси» - «Лестер» состоится 15 октября.
Начало матча в 14:30 по Москве.
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