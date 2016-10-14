Антонио Конте: Канте – фантастический игрок

Антонио Конте: К матчу с «Лестером» у меня есть четыре защитника. Нужно выбрать троих

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от матча с «Лестером». Напомним, что командам предстоит сыграть в восьмом туре чемпионата Англии.