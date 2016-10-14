Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Баскетбол  УНИКС63 : 69Барселона
Футбол  ЦСКА1 : 0Уфа
Баскетбол  Панатинаикос37 : 30Жальгирис
Хоккей  Локомотив2 : 1Медвешчак
Футбол  Тулуза3 : 1Монако
Футбол  Боруссия0 : 0Герта
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Павлюченкова проиграла Цибулковой в 1/4 финала турнира WTA в Линце

Максим Шитиков
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в четвертьфинале турнира WTA в Линце потерпела поражение от десятой ракетки мира Доминики Цибулковой со счетом 6:7, 4:6.

Матч продолжался час 56 минут. В полуфинале Цибулкова встретится с Карлой Суарес-Наварро. Другую пару полуфиналисток составят американка Мэдисон Киз и победительница матча Гарбинье Мугуруса (Испания) - Виктория Голубович (Швейцария).

Напомним, в 2015 году Павлюченкова стала победительницей турнира в Линце. В текущем сезоне лучший результат 25-летней теннисистки - выход в 1/4 финала турниров в Брисбене, Санкт-Петербурге, Акапулько, Монреале и Открытого чемпионата Великобритании.

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро российская спортсменка дошла до второго круга, где проиграла Монике Пуиг, которая в итоге выиграла золотую медаль.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Кузнецова вышла в полуфинал турнира в ТяньцзинеРоссийская теннисистка Светлана Кузнецова вышла в полуфинал турнира в Тяньцзине.Макарова и Веснина претендуют на звание лучшего дуэта годаРоссиянки Елена Веснина и Екатерина Макарова попали в список номинантов на премию WТА «Лучший дуэт года».Родина не смогла выйти в 1/4 финала турнира в ТяньцзинеРоссиянка Евгения Родина проиграла польской теннисистке Агнешке Радванcкой в матче второго круга турнира в Тяньцзине.Веснина вошла в число номинантов на премию «Возвращение года» WTAРоссийская теннисистка Елена Веснина вошла в число претенденток на премию «Возвращение года» Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает официальный сайт организации.Кузнецова вышла в четвертьфинал турнира в ТяньцзинеРоссийская теннисистка Светлана Кузнецова вышла в четвертьфинал турнира в китайском Тяньцзине, призовой фонд которого превышает 425 тысяч долларов.Осака может встретиться в четвертьфинале турнира в Тяньцзине с КузнецовойНаоми Осака из Японии в рамках второго круга турнира в китайском городе Тяньцзинь обыграла чешку Люцию Градецки.Светлана Кузнецова: Не могу принять лекарство от простуды, потому что там могут быть запрещенные компонентыРоссийская теннисистка Светлана Кузнецова поделилась рассказала об ограничениях для спортсменов на прием лекарств. Она сказала, что ее коллегам на Западе проще добиться разрешения на прием препаратов в терапевтических целях.Светлана Кузнецова: Милдронат запретили, потому что у нас не было человека, который бы за нас похлопоталРоссийская теннисистка Светлана Кузнецова поделилась своим мнением о запрете для спортсменов употреблять милдронат (мельдоний). Она считает, что российские чиновники в данном случае не защитили интересы атлетов и не смогли добиться его легализации.Касаткина проиграла в первом круге турнира в ЛинцеРоссийская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти во второй круг турнира в австрийском Линце.Родина вышла во второй круг турнира в ТяньцзинеРоссийская теннисистка Евгения Родина вышла во второй круг турнира в Тяньцзине (Китай).Веснина не смогла выйти во второй круг турнира в ТяньцзинеРоссиянка Елена Веснина проиграла в первом круге теннисного турнира в Тяньцзине (Китай).Шарапова приняла участие в благотворительном турниреРоссийская теннисистка Мария Шарапова, отбывающая дисквалификацию за употребление мельдония, приняла участие в благотворительном турнире в Лас-Вегасе.Павлюченкова вышла во второй круг турнира в ЛинцеРоссийская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира в австрийском Линце, призовой фонд которого составляет более 225 тысяч долларов.Чемпионская гонка WTA. Радванска поднялась на третье место, Кузнецова покинула Топ-10Победительница турнира в Пекине Агнешка Радванска переместилась на третье место в чемпионской гонке WTA.Кузнецова вышла во второй круг турнира в ТяньцзинеРоссийская теннисистка Светлана Кузнецова вышла во второй круг турнира в Тяньцзине (Китай).Кузнецова опустилась на восьмое место в рейтинге WTAНа официальном сайте WTA опубликован обновленный рейтинг.Агнешка Радванска выиграла турнир в ПекинеТретья ракетка мира Агнешка Радванска стала победительницей турнира WTA, который завершился в столице Китая.Радванска обыграла Свитолину и вышла в финал турнира в ПекинеПольская теннисистка Агнешка Радванска стала второй финалисткой турнира WTA, который проходит в Пекине.Оргкомитет Уимблдона-2017 готов предоставить wild card ШараповойОргкомитет Уимблдонского теннисного турнира может предоставить Марии Шараповой специальное приглашение для участия в турнире 2017 года.Конта пробилась в финал турнира в Пекине и впервые войдет в топ-10 рейтинга WTAБританская теннисистка Джоанна Конта стала первой финалисткой турнира WTA, проходящего в столице Китая.
Доминика Цибулкова
Доминика Цибулковавсе новости
Анастасия Павлюченкова
Анастасия Павлюченковавсе новости
WTA Tour
WTA Tour

Cпецпредложение