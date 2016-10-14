Павлюченкова проиграла Цибулковой в 1/4 финала турнира WTA в Линце

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в четвертьфинале турнира WTA в Линце потерпела поражение от десятой ракетки мира Доминики Цибулковой со счетом 6:7, 4:6.

Матч продолжался час 56 минут. В полуфинале Цибулкова встретится с Карлой Суарес-Наварро. Другую пару полуфиналисток составят американка Мэдисон Киз и победительница матча Гарбинье Мугуруса (Испания) - Виктория Голубович (Швейцария).

Напомним, в 2015 году Павлюченкова стала победительницей турнира в Линце. В текущем сезоне лучший результат 25-летней теннисистки - выход в 1/4 финала турниров в Брисбене, Санкт-Петербурге, Акапулько, Монреале и Открытого чемпионата Великобритании.

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро российская спортсменка дошла до второго круга, где проиграла Монике Пуиг, которая в итоге выиграла золотую медаль.