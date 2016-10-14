КФС планирует до конца года создать сборную Крыма

До конца нынешнего год может быть создана сборная Крыма. Об этом сообщил президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха.

«Мы договорились с президентами клубов, что каждый предложит кандидатуру тренера, свое видение и перспективы создания сборной Крыма. Все заявили о готовности отпускать игроков в сборную. Мы планируем, что команда заиграет до конца года», — приводит слова Ветохи «РИА Новости». Также он утверждает, что сборная Крыма может в ближайшее время провести первые товарищеские матчи.

Напомним, что крымский футбольный союз был создан под эгидой УЕФА. Он проводи чемпионат Крыма. При этом в европейских клубных турнирах клубы из Крыма не участвуют.