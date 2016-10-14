КФС планирует до конца года создать сборную Крыма
До конца нынешнего год может быть создана сборная Крыма. Об этом сообщил президент
Крымского футбольного союза Юрий Ветоха.
«Мы договорились с президентами клубов, что каждый предложит
кандидатуру тренера, свое видение и перспективы создания сборной Крыма.
Все заявили о готовности отпускать игроков в сборную. Мы планируем,
что команда заиграет до конца года», — приводит слова Ветохи «РИА
Новости». Также он утверждает, что сборная Крыма может в ближайшее время
провести первые товарищеские матчи.
Напомним, что крымский футбольный союз был создан под эгидой УЕФА. Он
проводи чемпионат Крыма. При этом в европейских клубных турнирах клубы из Крыма
не участвуют.
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