Гончаренко дал интервью «Матч ТВ» по ходу матча с ЦСКА

Главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко в эфире «Матч ТВ» по ходу матча с ЦСКА в десятом туре чемпионата России дал интервью и объяснил причины замен.

«Да, освежаем группу атаки. Очень много мы прессингуем, поэтому нам приходится и атаковать, и обороняться большими силами. Большая нагрузка ложится на верхних опорных, отсюда и замены», – сказал Гончаренко, которого цитирует официальный сайт телеканал .

Гончаренко провел две замены в матче – вместо Дмитрия Сысуева вышел Вячеслав Кротов, а Азамата Засеева сменил Ондржей Ванек.