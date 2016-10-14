Гончаренко дал интервью «Матч ТВ» по ходу матча с ЦСКА
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тренер «Уфы» Виктор Гончаренко в эфире «Матч ТВ» по ходу матча с ЦСКА в десятом туре
чемпионата России дал интервью и объяснил причины замен.
«Да, освежаем группу атаки. Очень много мы прессингуем, поэтому
нам приходится и атаковать, и обороняться большими силами. Большая нагрузка
ложится на верхних опорных, отсюда и замены», – сказал Гончаренко, которого
цитирует официальный сайт телеканал .
Гончаренко провел две замены в матче – вместо Дмитрия Сысуева вышел Вячеслав Кротов, а Азамата Засеева сменил Ондржей Ванек.
Матч
Голы
Березуцкий В. 18 (1:0).
Состав
ЦСКА: Чепчугов, Фернандес, Игнашевич, Березуцкий В., Щенников, Головин, Вернблум, Тошич (Миланов, 79), Натхо, Ионов (Траоре, 66), Гордюшенко (Березуцкий А., 90)
Уфа: Лунев, Сухов, Никитин, Аликин, Васин, Безденежных, Засеев (Ванек, 69), Стоцкий, Игбун (Абдулавов, 80), Сысуев (Кротов, 61), Фатай
Предупреждения:
Головин, 10; Вернблум, 51; Тошич, 59 - Безденежных, 24; Кротов, 70
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
14 октября 19:30, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция