ЦСКА обыграл «Уфу» и обошел «Спартак» в турнирной таблице
В матче десятого тура российской премьер-лиги ЦСКА обыграл «Уфу» и вышел в лидеры чемпионата.
Единственный гол в матче забил на 18-й минуте защитник армейцев Василий Березуцкий, с передачи Зорана Тошича.
После этого матча подопечные Леонида Слуцкого возглавили турнирную таблицу, имея в активе 21 очко, а команда из Уфы расположилась на девятой строчке с 12-ю очками.
В следующем туре российской премьер-лиги ЦСКА 23 октября сыграет с «Локомотивом», а подопечные Виктора Гончаренко днем ранее примут «Ростов».
Матч
Голы
Березуцкий В. 18 (1:0).
Состав
ЦСКА: Чепчугов, Фернандес, Игнашевич, Березуцкий В., Щенников, Головин, Вернблум, Тошич (Миланов, 79), Натхо, Ионов (Траоре, 66), Гордюшенко (Березуцкий А., 90)
Уфа: Лунев, Сухов, Никитин, Аликин, Васин, Безденежных, Засеев (Ванек, 69), Стоцкий, Игбун (Абдулавов, 80), Сысуев (Кротов, 61), Фатай
Предупреждения:
Головин, 10; Вернблум, 51; Тошич, 59 - Безденежных, 24; Кротов, 70
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
14 октября 19:30, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция