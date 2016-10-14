ЦСКА обыграл «Уфу» и обошел «Спартак» в турнирной таблице

Василий Березуцкий и Леонид Слуцкий Источник: Sovsport.ru

В матче десятого тура российской премьер-лиги ЦСКА обыграл «Уфу» и вышел в лидеры чемпионата.

Единственный гол в матче забил на 18-й минуте защитник армейцев Василий Березуцкий, с передачи Зорана Тошича.

После этого матча подопечные Леонида Слуцкого возглавили турнирную таблицу, имея в активе 21 очко, а команда из Уфы расположилась на девятой строчке с 12-ю очками.

В следующем туре российской премьер-лиги ЦСКА 23 октября сыграет с «Локомотивом», а подопечные Виктора Гончаренко днем ранее примут «Ростов».