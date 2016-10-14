Футболисты «Спартака» добирались до гостиницы на метро (видео)
Футболисты столичного «Спартака» Денис Глушаков, Роман Зобнин и Дмитрий Комбаров спустились в метро, чтобы миновать пробки по пути из Тарасовки в гостиницу, где команда заселится перед матчем с «Ростовом».
Видео с тем, как красно-белые идут по подземке выложил на своей
странице в инстаграме нападающий «Спартака» Зе Луиш.
Матч
Место и дата
15 октября 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция
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