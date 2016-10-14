Футболисты «Спартака» добирались до гостиницы на метро (видео)

Футболисты столичного «Спартака» Денис Глушаков, Роман Зобнин и Дмитрий Комбаров спустились в метро, чтобы миновать пробки по пути из Тарасовки в гостиницу, где команда заселится перед матчем с «Ростовом».

Видео опубликовано Zeluis (@zeluis29) Окт 14 2016 в 9:18 PDT

Видео с тем, как красно-белые идут по подземке выложил на своей странице в инстаграме нападающий «Спартака» Зе Луиш.

Напомним, матч «Спартак» - «Ростов» состоится 15 октября. И начнется в 19:30 по московскому времени.