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Виктор Гончаренко: Недоработали при стандарте

Николай Роганов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко посетовал на то, что его команда ошиблась на «стандарте» в матче 10-го тура РФПЛ с ЦСКА (0:1) и сказал, что на такой стадионе плохо играть нельзя.

- Одно дело знать, как атакует и обороняется ЦСКА, мне конечно, это хорошо известно. Совсем другое - противостоять этой команде на поле. Мы перед игрой говорили, что у армейцев очень разнообразная атака - и быстрая, и позиционное нападение, и стандартны, но  недоработали именно при защите стандартного положения. Тем не менее, второй тайм можем занести себе в актив. Наверное, нам не хватало давления в чужой штрафной площади, а в остальном нормально.

Отдельно скажу - на таком стадионе, конечно, играть плохо нельзя.

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