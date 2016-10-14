Леонид Слуцкий: К матчу с «Монако» Акинфеев должен восстановиться

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий назвал победу над «Уфой» (1:0) в 10-м туре РФПЛ тяжелой, но заслуженной.

- У нас серьезные кадровые перестановки. Новые игроки вводятся на ключевые позиции. Понимали, что матч будет сложным. Понимали, что важно забить первыми - «Уфе» гораздо сложнее играть первым номером. Так и получилось. Одержали тяжелую, но заслуженную победу.

Гордюшенко? Основная задача молодого игрока - не ошибиться, он с ней справился. Выполнил большой объем работы в опорной зоне. Можно было активней играть в атаку, но в целом для дебюта более чем достойно.

Дзагоев? Восстанавливается несколько дольше, чем планировали. Еременко полноценно заменить сложно. Учитывая травму Дзагоева, у нас нет двух одинаковых игроков. Натхо - несколько иного плана.

У Акинфеева определенные сложности с коленом. Летал в Германию на обследование. Только-только начал легкие тренировки. К матчу против «Монако» должен успеть восстановиться.