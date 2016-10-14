ЦСКА – «Уфа». Игнашевич провел 450-й матч в чемпионатах России
Защитник ЦСКА Сергей
Игнашевич провел 450-й матч в чемпионатах России. Это произошло в матче
десятого тура чемпионата России против «Уфы» (1:0).
На данный момент Сергей занимает третье место по количеству матчей в
чемпионатах России за всю историю. Первое место занимает Сергей Семак (456
матчей), вторым идет Дмитрий Лоськов (452).
Отметим, что в чемпионатах России за ЦСКА Игнашевич провел 342 матча. 77
игр он провел за «Локомотив» и еще 31 за «Крылья Советов».
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