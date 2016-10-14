«Тулуза» одержала волевую победу над «Монако», забив два мяча за три минуты

В матче девятого тура чемпионата Франции «Тулуза» на своем поле одержала волевую победу над «Монако» (3:1).

Счет в матче открыл нападающий гостей Валере Жермен, забив на третьей минуте встречи.

Хозяева поля отыгрались во второй половине встречи силами аргентинского нападающего Оскара Трехо. За шесть минут до конца матча Мартин Брайтвайт вывел свою команду вперед, а через три минуты установил окончательный счет, оформив дубль.

После этого матча «Монако» с 19-ю очками сохранил вторую строчку таблицы, а «Тулуза» расположилась строчкой ниже, имея на два очка меньше.

В следующем туре подопечные Паскаля Дюпра 22 октября сыграют на выезде против «Анже», а красно-белые днем ранее примут «Монпелье».