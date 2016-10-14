Евгений Гинер: У нас есть вопросы к УЕФА по отстранению Еременко

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал временное отстранение от футбола полузащитника команды Романа Еременко. Он отметил, что клуб ведет диалог с УЕФА по этому поводу.

«У нас есть вопросы к УЕФА, а у УЕФА - к нам. Никаких сегодняшних решений нет, мы общаемся и ведем разговоры и переговоры с УЕФА», - приводит слова Гинера ТАСС.

Напомним, полузащитник ЦСКА и сборной Финляндии Роман Еременко был отстранен от участия в футбольных матчах на 30 дней решением дисциплинарного комитета УЕФА.

Директор красно-синих по информационной политике и связям с общественностью Сергей Аксенов в свою очередь заявил, что клуб получил уведомление об отстранении игрока, однако отказался от дальнейших комментариев, сославшись на регламент УЕФА, по которому пока дело не закрыто, никто не вправе раскрывать его детали.