Карло Анчелотти: Роббен готов сыграть с «Айнтрахтом»

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен сможет сыграть в матче седьмого тура чемпионата Германии против франкфуртского «Айнтрахта». Об этом заявил главный тренер баварцев Карло Анчелотти.

«Он готов играть», - заявил Анчелотти, которого цитирует официальный сайт «Баварии». Арьен Роббен восстановился после ушиба ребра и уже несколько дней работает вместе с командой. Хольгер Бадштубер тоже приступил к тренировкам в общей группе и возможно займет место травмированного Хави Мартинеса.

Также Анчелотти поделился ожиданиями от матча. «Два последних матча в нашем исполнении были не очень хороши, и мы это понимаем. Уверен, что во Франкфурте всё будет по-другому. Мы знаем, что мы делали неправильно. Завтра мы должны будем действовать с максимальной интенсивностью, тогда мы покажем хорошую игру», - отметил тренер.

Матч «Айнтрахт» - «Бавария» состоится 15 октября. Начало матча в 16:30 по Москве.