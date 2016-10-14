Карло Анчелотти: Роббен готов сыграть с «Айнтрахтом»
Полузащитник
«Баварии» Арьен Роббен сможет сыграть в матче седьмого тура чемпионата Германии
против франкфуртского «Айнтрахта». Об этом заявил главный тренер баварцев Карло
Анчелотти.
«Он готов играть», - заявил Анчелотти, которого цитирует
официальный сайт «Баварии». Арьен Роббен восстановился после ушиба ребра и уже
несколько дней работает вместе с командой. Хольгер Бадштубер тоже
приступил к тренировкам в общей группе и возможно займет место травмированного
Хави Мартинеса.
Также
Анчелотти поделился ожиданиями от матча. «Два последних матча в нашем исполнении были не очень хороши, и
мы это понимаем. Уверен, что во Франкфурте всё будет по-другому. Мы
знаем, что мы делали неправильно. Завтра мы должны будем действовать с
максимальной интенсивностью, тогда мы покажем хорошую игру», - отметил тренер.
Матч «Айнтрахт»
- «Бавария» состоится 15 октября. Начало матча в 16:30 по Москве.