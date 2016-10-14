Леонарду Жардим: Завтра мы отдохнем и будем готовиться к матчу с ЦСКА

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим поделился впечатлениями после матча против «Тулузы» в десятом туре чемпионата Франции. Напомним, что его команда уступила со счетом 1:3.

«В равном первом тайме нам удалось быстро забить. Во второй половине «Тулуза» сыграла хорошо и забила. Мы пытались переломить ход матча и создать моменты, но в итоге «Тулуза» забила еще. Нужно отдать должное соперникам. Завтра мы будем восстанавливаться, а потом будем готовиться к матчу во вторник (с ЦСКА в Лиге чемпионов)», - цитирует Жардима официальный твиттер клуба.

Счет в матче открыл нападающий гостей Валере Жермен, забив на третьей минуте встречи.

Хозяева поля отыгрались во второй половине встречи силами аргентинского нападающего Оскара Трехо. За шесть минут до конца матча Мартин Брайтвайт вывел свою команду вперед, а через три минуты установил окончательный счет, оформив дубль.

После этого матча «Монако» с 19-ю очками сохранил вторую строчку таблицы, а «Тулуза» расположилась строчкой ниже, имея на два очка меньше.

В следующем туре подопечные Паскаля Дюпра 22 октября сыграют на выезде против «Анже», а красно-белые днем ранее примут «Монпелье».