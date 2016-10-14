Денис Кулаков: Не заметил ничего необычного в судействе матча «Зенита» со «Спартаком»

Полузащитник «Урала» Денис Кулаков в разговоре с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился мнением о работе судей на матче «Зенит» - «Спартак», который состоялся 2 октября в Санкт-Петербурге (4:2).

– Прошлый матч у «Зенита», против «Спартака», был очень эмоциональный. Может это как-то повлиять на вашу встречу?

– Пауза была очень большая, после матчей сборных все уже забыли. Думаю, никак это не повлияет.

– Вас удивила такая волна послематчевого обсуждения судейства после встречи «Зенита» со «Спартаком»?

– Не люблю обсуждать ошибки арбитров. Понятное явление, когда на эмоциях игроки после матча высказывают претензии к судейству. Я не заметил ничего необычного в том матче. Да, спорные моменты были, как и в любом другом матче на любом уровне. Меня устраивает судейство в премьер-лиге. Судят на хорошем уровне. Яркий пример этого – Сергей Карасев, который работал на матчах чемпионата Европы, – сказал Кулаков в интервью Spb.Sovsport.ru.

Напомним, на матче «Зенит» - «Спартак» главным арбитром работал Сергей Иванов из Ростова-на-Дону. После игры некоторые игроки красно-белых, а также гендиректор клуба Сергей Родионов высказали недовольство работой судьи. Позже «Спартак» обратился в РФС с просьбой отстранить Иванова от работы до конца сезона.

Полную версию интервью Кулакова читайте ЗДЕСЬ.