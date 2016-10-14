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Марио Фернандес: Не хочу знать причины отстранения Еременко

Максим Кравченко
Источник:  Р-СпортКомментарии

Защитник ЦСКА Марио Фернандес поделился своим мнением о временном отстранении от футбола полузащитника Романа Еременко. Он сказал, что ему неинтересны причины этого.

«Роман отличный футболист, мы все знаем, что он нам помогает, но сейчас он не может играть. Но и те, кто сейчас на поле, играют хорошо. В ЦСКА подбор футболистов великолепный, но, конечно, Романа не хватает. Но я не интересуюсь слухами, почему это произошло. Мне это не интересно, я не хочу даже об этом ничего не узнать», - приводит слова Фернандеса «Р-Спорт».

Напомним, полузащитник ЦСКА и сборной Финляндии Роман Еременко был отстранен от участия в футбольных матчах на 30 дней решением дисциплинарного комитета УЕФА.

Директор красно-синих по информационной политике и связям с общественностью Сергей Аксенов в свою очередь заявил, что клуб получил уведомление об отстранении игрока, однако отказался от дальнейших комментариев, сославшись на регламент УЕФА, по которому пока дело не закрыто, никто не вправе раскрывать его детали.

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