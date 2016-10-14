Азамат Засеев: В матче с ЦСКА «Уфе» не повезло

Полузащитник «Уфы» Азамат Засеев поделился впечатлениями после матча против ЦСКА в десятом туре чемпионата России. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:1.

«Поговорили в раздевалке в перерыве. Нам надо было действовать сильнее. Мы должны были выжимать максимум из своих моментов. Установка была как и на предыдущие матчи, но мы не забили, пропустили и проиграли.

У ЦСКА есть кому заменить Еременко и Дзагоева. Даже с таким составом ЦСКА — очень сильный клуб. В предыдущих матчах удача была на нашей стороне, а сейчас не повезло», — цитирует Засеева «Чемпионат.com».

Единственный гол в матче забил на 18-й минуте защитник армейцев Василий Березуцкий, с передачи Зорана Тошича.

После этого матча подопечные Леонида Слуцкого возглавили турнирную таблицу, имея в активе 21 очко, а команда из Уфы расположилась на девятой строчке с 12-ю очками.

В следующем туре российской премьер-лиги ЦСКА 23 октября сыграет с «Локомотивом», а подопечные Виктора Гончаренко днем ранее примут «Ростов».