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ФНЛ. 17-й тур. «Факел» - «Динамо», «Мордовия» - «Зенит-2» и другие матчи

Андрей Петухов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Результаты матчей 17-го тура Футбольной национальной лиги.

ФНЛ

17-й тур

15 октября

Матч

СКА-Хабаровск - Луч-Энергия

Место и дата

15 октября 09:00, имени Ленина, Онлайн-трансляция

Матч

Сибирь - Волгарь

Место и дата

15 октября 12:00, Спартак, Онлайн-трансляция

Матч

Тамбов - Спартак-2

Место и дата

15 октября 13:30, Спартак, Онлайн-трансляция

Матч

Химки - Спартак-Нальчик

Место и дата

15 октября 15:00, Новые Химки, Онлайн-трансляция

Матч

Мордовия - Зенит-2

Место и дата

15 октября 15:00, Старт, Онлайн-трансляция

Матч

Тосно - Нефтехимик

Место и дата

15 октября 16:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция

Матч

Сокол - Енисей

Место и дата

15 октября 16:00, Локомотив, Онлайн-трансляция

Матч

Кубань - Балтика

Место и дата

15 октября 17:00, Кубань, Онлайн-трансляция

Матч

Факел - Динамо

Место и дата

15 октября 17:00, Центральный, Текстовая трансляция

Матч

Шинник - Тюмень

Место и дата

15 октября 17:00, Шинник, Онлайн-трансляция

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