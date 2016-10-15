ФНЛ. 17-й тур. «Факел» - «Динамо», «Мордовия» - «Зенит-2» и другие матчи
Результаты
матчей 17-го тура Футбольной национальной лиги.
ФНЛ
17-й
тур
15 октября
Матч
Место и дата
15 октября 09:00, имени Ленина, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
15 октября 12:00, Спартак, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
15 октября 13:30, Спартак, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
15 октября 15:00, Новые Химки, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
15 октября 15:00, Старт, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
15 октября 16:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
15 октября 16:00, Локомотив, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
15 октября 17:00, Кубань, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
15 октября 17:00, Центральный, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
15 октября 17:00, Шинник, Онлайн-трансляция
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