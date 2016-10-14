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Дортмундская «Боруссия» и «Герта» сыграли вничью

Максим Кравченко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч седьмого тура чемпионата Германии между дортмундской «Боруссией» и «Гертой» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.

На 51-й минуте матча счет открыл Валентин Штокер. Пьер-Эмерик Обамеянг сначала не реализовал пенальти, но через три минуты исправился и ударом с близкого расстояния сравнял результат. После этого в составе Дортмунда был удален Эмре Мор, а затем берлинцы по той же причине остались без Штокера.

После этого матча «Герта» с 14 очками занимает второе место. У «Боруссии» на одно очко меньше и третья позиция.

Чемпионат Германии. Бундеслига

7-й тур

Матч

Боруссия - Герта - 1:1 (0:0)

Голы

Штокер 51 (0:1). Обамеянг 80 (1:1).

Состав

Боруссия: Бюрки, Шмельцер (Пак Чжу Хо, 71), Гинтер, Роде (Дембеле, 60), Пулишич, Вайгль, Пасслак, Гётце (Кагава, 60), Мерино, Обамеянг, Мор

Герта: Ярстейн, Штарк, Вайзер, Лангкамп, Платтенхардт, Брукс, Шелбред (Аллан, 78), Штокер, Ибишевич (Аллаги, 81), Эссвайн (Миттельштедт, 90), Харагучи

Незабитые пенальти

Обамеянг (Боруссия), 77

Предупреждения:

Дембеле, 65 - Штарк, 19; Брукс, 53; Эссвайн, 64; Лангкамп, 84; Аллаги, 88

Удаления:

Мор, 84 - Штокер, 90

Судья:

Патрик Иттрих (Германия)

Место и дата

14 октября 21:30, Сигнал Идуна Парк, Онлайн-трансляция

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