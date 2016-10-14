Дортмундская «Боруссия» и «Герта» сыграли вничью

Матч седьмого тура чемпионата Германии между дортмундской «Боруссией» и «Гертой» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.

На 51-й минуте матча счет открыл Валентин Штокер. Пьер-Эмерик Обамеянг сначала не реализовал пенальти, но через три минуты исправился и ударом с близкого расстояния сравнял результат. После этого в составе Дортмунда был удален Эмре Мор, а затем берлинцы по той же причине остались без Штокера.

После этого матча «Герта» с 14 очками занимает второе место. У «Боруссии» на одно очко меньше и третья позиция.

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7-й тур