Дортмундская «Боруссия» и «Герта» сыграли вничью
Матч седьмого тура чемпионата Германии между дортмундской «Боруссией» и «Гертой»
завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.
На 51-й минуте матча счет открыл Валентин Штокер. Пьер-Эмерик Обамеянг
сначала не реализовал пенальти, но через три минуты исправился и ударом с
близкого расстояния сравнял результат. После этого в составе Дортмунда был
удален Эмре Мор, а затем берлинцы по той же причине остались без Штокера.
После этого матча «Герта» с 14 очками занимает второе место. У «Боруссии»
на одно очко меньше и третья позиция.
Чемпионат Германии. Бундеслига
7-й тур
Матч
Голы
Штокер 51 (0:1). Обамеянг 80 (1:1).
Состав
Боруссия: Бюрки, Шмельцер (Пак Чжу Хо, 71), Гинтер, Роде (Дембеле, 60), Пулишич, Вайгль, Пасслак, Гётце (Кагава, 60), Мерино, Обамеянг, Мор
Герта: Ярстейн, Штарк, Вайзер, Лангкамп, Платтенхардт, Брукс, Шелбред (Аллан, 78), Штокер, Ибишевич (Аллаги, 81), Эссвайн (Миттельштедт, 90), Харагучи
Незабитые пенальти
Обамеянг (Боруссия), 77
Предупреждения:
Дембеле, 65 - Штарк, 19; Брукс, 53; Эссвайн, 64; Лангкамп, 84; Аллаги, 88
Удаления:
Судья:
Патрик Иттрих (Германия)
Место и дата
14 октября 21:30, Сигнал Идуна Парк, Онлайн-трансляция